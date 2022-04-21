Москва, 21 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) национализировать имущество ушедших из РФ компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Здесь вряд ли может быть какой-то обобщенный подход, потому что компании ведут себя по-разному. Какие-то компании приостанавливают деятельность, продолжая выполнять все обязательства перед сотрудниками в соответствии с нашим законодательством. Какие-то есть случаи, где обязательства перед сотрудниками не выполняются, они требуют особого внимания», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в любом случае каждый конкретный эпизод является предметом для особого внимания нашего правительства. Российские курирующие министерства этим занимаются, заключил Песков.