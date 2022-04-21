Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Майкл Макфол, бывший посол США в России при экс-президенте Бараке Обаме, высказался о международной обстановке в свете проведения Россией специальной операции на Украине. В соцсети бывший дипломат «расставил приоритеты» и разъяснил пользователям, как нужно думать.

Майкл Макфол (сс) Rod Searcey. securityconference.de

«[Президент России Владимир] Путин — злой диктатор. [Президент Украины Владимир]Зеленский — хороший демократ», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Маклоф призвал всех, кто анализирует украинский конфликт, «не забывайте об этом факте».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден неоднократно заявлял, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником».