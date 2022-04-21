Москва, , 14:10 — REGNUM Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев 21 апреля ответил на угрозу Киева атаковать Крымский мост.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил в радиоэфире, что если представится возможность атаковать Крымский мост, то удар обязательно будет нанесён. По его словам, сейчас это не делает только из-за отсутствия возможностей.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту, — прокомментировал Медведев в телеграм-канале. — Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью».