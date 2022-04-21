Калуга, 21 апреля 2022, 15:18 — REGNUM Вспышки ветряной оспы зафиксированы в нескольких детских садах Калуги, Обнинска и Козельского района, сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
В настоящее время детское население области превышает 188 тысяч человек. В 2021 году родилось 8634 детей, 61 ребенок погиб. В основном дети гибли в ДТП и по причине младенческой смертности.
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