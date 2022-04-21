Москва, 21 апреля 2022, 14:10 — REGNUM В конце II квартала 2022 года есть надежда на отрезвление европейских политиков, которые поймут, что остается несколько месяцев до начала отопительного периода и входить в него без должных запасов энергоресурсов крайне неблагоразумно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.
«При сохранении текущей динамики отказа от российского угля и вступлении в действие с середины августа предусмотренного 5-м санкционным пакетом полного эмбарго на российский уголь, Европа может закупить в 2022 году у российских угольщиков 20,8 млн т угля всех марок, – сказал Понкратов. — В конце II квартала есть надежда на некоторое отрезвление европейских политиков ввиду понимания, что остается несколько месяцев до начала отопительного периода и входить в него без должных запасов энергоресурсов крайне неблагоразумно».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2022 года экспорт российского угля может снизиться на 5,1-6,3%.
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