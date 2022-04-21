Москва, 21 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В конце II квартала 2022 года есть надежда на отрезвление европейских политиков, которые поймут, что остается несколько месяцев до начала отопительного периода и входить в него без должных запасов энергоресурсов крайне неблагоразумно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Вагоны с углем

«При сохранении текущей динамики отказа от российского угля и вступлении в действие с середины августа предусмотренного 5-м санкционным пакетом полного эмбарго на российский уголь, Европа может закупить в 2022 году у российских угольщиков 20,8 млн т угля всех марок, – сказал Понкратов. — В конце II квартала есть надежда на некоторое отрезвление европейских политиков ввиду понимания, что остается несколько месяцев до начала отопительного периода и входить в него без должных запасов энергоресурсов крайне неблагоразумно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2022 года экспорт российского угля может снизиться на 5,1-6,3%.