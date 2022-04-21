Манила, , 14:09 — REGNUM Подросток на Филиппинах спасся от селя, спрятавшись в холодильнике, в котором он провел целый день, сообщает New York Post.

11-летний подросток по имени Си Джей Джасме находился дома со своей семьей, когда в пятницу, 15 апреля, массивный оползень, вызванный тропическим штормом Меги, затопил их дом в Бейбей-Сити, Филиппины.

Затем он провел следующие в своем импровизированном убежище 20 часов, после чего его нашли спасатели. Спасатели рассказали, что первые слова, которые ребенок сказал им, были: «Я хочу есть».

К сожалению, семье юноши повезло меньше: мать и младший брат Джасме до сих пор числятся пропавшими без вести, а его отец погиб в результате другого оползня, который накануне опустошил поселок. По имеющимся данным, его 13-летнему брату удалось спасти.