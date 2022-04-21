Бишкек, 21 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о закрытии 12 частных медицинских колледжей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 21 апреля.

Studyinrussia.ru Индийские студенты-медики

Поводом для этого стало отсутствие условий прохождения практики студентами этих медицинских учебных заведений.

Закрытию в ближайшее время подлежат Ошский региональный медколледж, медколледж при международном университете имени Токтомаматова, медколледж «Авиценна билим», медколледж имени Пирогова, медико-социальный колледж «Уникум», Иссык-Кульский медико-стоматологический колледж, Кочкор-Атинский региональный колледж,

медколледж при Институте современных информационных технологий в образовании, колледж «Дулдул Тоо», медколледж при Азиатском мединституте имени Тентишева, Медико-фармацевтический колледж и медколледж при Международном университете науки и бизнеса.

В Минздраве Киргизии отмечают, что учащиеся этих образовательных организаций могут перевестись в государственные медицинские колледжи.