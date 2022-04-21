Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Санкции на поставку электроэнергии из России не окажут существенного влияния на Грузию. Об этом 21 апреля заявил агентству Report глава Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии Давид Нармания.

Электроэнергия Kate Ter Haar

«У нас есть альтернативные источники поставок: Азербайджан и Турция», — сказал Нармания.

Он добавил, что в будущем Грузии не потребуется покупать электроэнергию за рубежом, так как внутренние потребности планируется покрыть за счет новых гидроэлектростанций.

«Наряду с этим в ближайшем будущем у нас будет электроэнергия и на экспорт», — заявил руководитель ведомства.

Стоит отметить, что Грузия импортировала в первом квартале 1 094,4 млн кВт/ч электроэнергии. Из этого объёма 836,8 млн кВт/ч или более 75% поступило из России. Грузия является энергозависимой страной. Проект строительства крупной ГЭС в Кахетии провалился в 2021 году, так как реализацию проекта сорвали местные жители, протестуя более девяти месяцев.