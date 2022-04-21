Красноярск, 21 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 120 носителей коронавируса, выздоровели 219 человек, скончались девять ковид-пациентов. Госпитализация потребовалась 58 заболевшим (20 апреля – 62). Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждён 363 041 случай заражения коронавирусом, выздоровели 349 533 человека, скончались 10 743 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в регионе выявили 123 носителя коронавируса, выздоровели 255 человек, умерли семь человек.