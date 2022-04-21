Москва, 21 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер совершенно прав в своем предсказании краха евро, заявила корреспонденту руководитель аналитического отдела в консалтиноговой компании «КоролёвИнвест», к. э. н Мария Давыдова.

WDnet Евро

«Если российские граждане хранят сбережения в корзине валют, то лучше убрать оттуда евро.

Евро будет стремительно слабеть относительно доллара и рискует вернуться в отметкам 2000, когда за 1$ давали 0,88€.

Причины такого прогноза следующие:

1. Экономика Европы не самодостаточна в ключевых областях: энергия, удобрения, продукты питания. По всем этим вопросам экономика Европы зависима от России.

Сейчас вводя санкции, Европа ослабляет свою экономику и, по сути, дает экономике США укрепиться за свой счет. Все, что она получала недорого от России, она купит теперь дорого у США.

2. Слабое противостояние глобальной инфляции. Деньги бесконтрольно напечатанные для борьбы с коронавирусом вызвали небывалую за 40 лет инфляцию.

ЦБ Европы не поднимает ключевую ставку и не поддерживает свою валюту. Они тормозят, так как экономическое положение Европы слабое из-за санкций, а повышение ставки сделает условия для развития еще хуже.

Европейский ЦБ опасается ухудшить ситуацию и дает возможность инфляции в евро расти.

Сейчас прогноз по евроинфляции составляет 13-15% на конец 2022 года. Естественно, что крупные капиталы предпочитают переходить в доллар, где инфляция прогнозируется на уровне 8-9%.

Таким образом, если Европа глобально не пересмотрит свои действия, то у евро нет никаких шансов против доллара.

А доллар поддерживается и поднятием ключевой ставки от ФРС США, и укреплением американского бизнеса, который получил новые рынки сбыта в Европе», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе будет длительная инфляция, способная уничтожить евро, который становится всё более неустойчивой валютой, заявил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.

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