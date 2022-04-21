Абу-Даби, 21 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид ан-Нахьян провёл телефонные переговоры со своим израильским коллегой Яиром Лапидом. Об этом 21 апреля сообщает официальная газета Al-Ittihad.

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По данным журналистов, главной темой переговоров стала ситуация в Иерусалиме и мирное урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами.

«Мы подчёркиваем важность урегулирования ситуации и прекращения любой практики, нарушающей святость благословенной мечети Аль-Акса. Региону необходимы стабильность и сотрудничество для мирного движения вперед и развития. Мы также выражаем стремление к укреплению сотрудничества с государством Израиль во всех областях и к совместной работе для укрепления мира и стабильности в регионе», — цитируют журналисты заявление главы МИД ОАЭ.