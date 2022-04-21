Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурге выделит 2 млрд рублей на поддержку городской IT-отрасли. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Эти средства будут направлены на развитие действующих и создание новых государственных информационных систем. Меры осуществляются в рамках Стратегии цифровой трансформации Петербурга. Её инициатором в 2021 году стал президент России Владимир Путин.

«По поручению губернатора в настоящее время регулярно проводятся встречи с представителями бизнеса для определения наиболее эффективных мер государственной поддержки отрасли, — отметил Казарин. — Практически все представители бизнеса указывали необходимость расширения государственного заказа продуктов отечественных IT-компаний».

Напомним, ранее правительство города заявило о поддержке хлебопекарного производства. На эти цели Смольный направит более 56 млн рублей.