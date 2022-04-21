Владикавказ, 21 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии установлен факт мошенничества, от которого пострадали четверо пенсионеров. В совершении преступления подозревается один из осужденных, отбывающих наказание в колонии на территории республики. Его личность удалось установить, возбудили дело о мошенничестве, сообщили 21 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

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Первой о попытке обмана сообщила в дежурную часть отдела МВД России по Ардонскому району 80-летняя местная жительница. По её словам, ей позвонил некто и, представившись племянником, сообщил о сложной ситуации, в которую он попал. Якобы он стал виновником дорожной аварии, и ему необходимо 20 тыс. рублей для возмещения ущерба.

Однако женщина тут же связалась со своим настоящим племянником, установила, что с ним все в порядке, и сообщила о попытке мошенничества в полицию. А вот четверо таких же пенсионеров попались на удочку обманщика и отправили ему требуемую сумму.

В настоящее время виновник установлен — это 39-летний осужденный житель Владикавказа. Теперь к его сроку добавится еще — за мошенничество.