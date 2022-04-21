Лос-Анджелес, США, 21 апреля 2022, 14:05 — REGNUM Killer Mike (Майкл Рендер), участник американского хип-хоп-дуэта Run The Jewels, в интервью порталу Consequence заявил, что дуэт начал работу над новым студийным альбомом. Об этом стало известно 20 апреля.
Последний полноформатный релиз дуэта под названием RTJ4 вышел в июне 2020 года и, по мнению портала NME, стал лучшим релизом того года. «Рад сообщить, что я и Эл-Пи (Джейми Мелин) вернулись в студию. Мы начали работу над RTJ5. Посмотрим, что у нас получится».
Рэпер также добавил, что фанатов коллектива ждут совместные треки с другими музыкантами и индивидуальное участие Killer Mike в творчестве других исполнителей.