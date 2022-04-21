Лос-Анджелес, США, , 14:05 — REGNUM Killer Mike (Майкл Рендер), участник американского хип-хоп-дуэта Run The Jewels, в интервью порталу Consequence заявил, что дуэт начал работу над новым студийным альбомом. Об этом стало известно 20 апреля.

Run The Jewels на сцене Скриншот NME

Последний полноформатный релиз дуэта под названием RTJ4 вышел в июне 2020 года и, по мнению портала NME, стал лучшим релизом того года. «Рад сообщить, что я и Эл-Пи (Джейми Мелин) вернулись в студию. Мы начали работу над RTJ5. Посмотрим, что у нас получится».

Рэпер также добавил, что фанатов коллектива ждут совместные треки с другими музыкантами и индивидуальное участие Killer Mike в творчестве других исполнителей.