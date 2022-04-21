Москва, 21 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. По поручению президента правительство РФ выделит российским авиакомпаниям 100 млрд рублей для компенсации расходов на полёты внутри страны. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и попросил главу Минтранса Виталия Савельева взять этот вопрос под личный контроль.

(сс) Maklay62 Самолет

«Сегодня по поручению президента правительство выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей. Средства будут направлены на программу частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по маршрутам внутри страны», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство продолжает принимать меры по поддержке воздушного транспорта в условиях западных санкций, поскольку данная сфера столкнулась со значительными ограничениями и запретами.