Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM Свердловская полиция и МЧС продолжают подготовку к паводку. Приказ об организации охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в период весеннего половодья подписал глава ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Паводок Mchs.gov.ru

В случае осложнения паводковой ситуации в регионе создадут временный оперштаб, который возглавит начальник полиции ГУ Александр Воронежский. К подтопленным участкам при необходимости привлекут наряды полиции для пресечения попыток мародёрства. Участковым поручено провести подворовой обход территорий в зоне риска паводка, чтобы составить списки одиноких, маломобильных и пожилых людей. В случае ЧС эти категории граждан эвакуируют в первую очередь.

Отметим, в регионе насчитывается свыше 18 тысяч рек. Их общая протяженность составляет более 68 тысяч километров. Согласно прогнозам синоптиков, серьёзного паводка в регионе ожидать не стоит. Уровень воды не превысит показателей средних многолетних значений.