Москва, , 14:00 — REGNUM Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что в Киеве понимают, что будет ответной целью после возможной атаки на Крымский мост со стороны Украины. Об этом он написал в своём телеграм-канале написал.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту, как только у Киева появится подобная возможность.