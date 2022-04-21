Москва, 21 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что в Киеве понимают, что будет ответной целью после возможной атаки на Крымский мост со стороны Украины. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту, как только у Киева появится подобная возможность.