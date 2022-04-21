Екатеринбург, 21 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 20 апреля госпитализированы 94 пациента с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель составлял 90 случаев. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах находятся 122 «тяжелых» ковид-пациента. Состояние 712 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 35 граждан.

С начала пандемии в Свердловской области выявили 437 525 заражений коронавирусом, из них 284 случая – 20 апреля. Выздоровели уже 422 598 пациентов. Жертвами заболевания стали 10 690 человек.