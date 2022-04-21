Нур-Султан, 21 апреля 2022, 13:57 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о смене заместителя председателя Антикоррупционной службы республики. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба главы государства.
«Саркулов Улан Серикович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе сообщили, что с поста замглавы Антикоррупционной службы снят Максат Кожабаев. Он занимал эту должность с июля 2021 года. Причины такого решения не называются.