Астана, 21 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о смене заместителя председателя Антикоррупционной службы республики. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Саркулов Улан Серикович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что с поста замглавы Антикоррупционной службы снят Максат Кожабаев. Он занимал эту должность с июля 2021 года. Причины такого решения не называются.