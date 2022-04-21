Абакан, , 13:57 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 442 случая COVID-19, в том числе 16 – за прошедшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля в республиканском правительстве.

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За сутки в Хакасии выздоровели 16 ковид-пациентов. На сегодняшний день в регионе амбулаторно лечатся 130 (+15) человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», в стационаре – 68 (-9). На аппаратах ИВЛ нет ни одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в республике выявили 13 носителей коронавируса, выздоровели 25 человек.

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