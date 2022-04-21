Тверь, 21 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Два человека погибли при пожаре в Твери, где горит здание оборонного НИИ. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС.

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По данным источника агентства, при пожаре число погибших возросло до двух, ещё один пропал без вести. Пострадали около тридцати человек. Проведена эвакуация находившихся в здании сотрудников и посетителей.

В экстренных службах рассказали, что из-за пожара частично обрушилась крыша горящего здания.