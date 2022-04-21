Барселона, Испания, 21 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Бывший топ-менеджер российской компании «Новатэк» Сергей Протосеня найден мертвым в Испании. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

E Petukhova Головной офис ПАО «Новатэк»

Отмечается, что вместе с мужчиной были найдены мёртвыми его жена и дочь.

Согласно данным каталонской полиции, тела трёх человек были обнаружены ещё 19 апреля в доме в городе Льорет-де-Мар в провинции Жирона.

В полиции не стали раскрывать имена и национальность скончавшихся. Отмечается, что Протосеня жил во Франции, а в Испанию его семья приехала на пасхальные праздники.