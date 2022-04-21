Москва, 21 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии подняли в Херсоне знамя Победы, сообщает 21 апреля пресс-служба ведомства.

Андрей Репин ИА REGNUM Знамя победы

«В преддверии 9 Мая росгвардейцы подняли над Аллеей Славы в Херсоне копию знамени 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии. Флагшток установлен недалеко от центрального монумента Аллеи Славы, где стараниями местных жителями горит Вечный огонь», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это означает возвращение к мирной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее схрон с оружием, которого хватит для вооружения взвода, обнаружили российские силовики во время рейда по выявлению украинских диверсантов в Херсонской области.

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