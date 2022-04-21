Екатеринбург, 21 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Муниципалитеты Свердловской области получат 9,4 млн рублей для утилизации биологических отходов. Средства выделят из областного бюджета, сообщает департамент информполитики региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«К биологическим отходам в данном случае относятся несанкционированные свалки останков животных, когда установить лицо, виновное в нарушении ветеринарно-санитарных правил, невозможно», — отмечает директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

На выделенные средства местные власти будут заключать договоры с организациями, которые оказывают услуги по утилизации биологических отходов. Отметим, в Свердловской области принят закон, согласно которому биологические отходы могут утилизировать местные власти. Ранее такой работой занимались сотрудники коммунальных служб, ветеринарных станций или специалисты охотохозяйств.