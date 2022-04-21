Стокгольм, , 14:02 — REGNUM 21 апреля новостная служба TT смогла сообщить, что главная оппозиционная партия Швеции «Умеренные» приняла решение, чтобы отчет парламентской группы о ситуации в области безопасности, был принят как можно скорее.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

В объединенную рабочую группу входят представители всех партий. «Умеренные» уже послали письмо министру иностранных дел страны Анн Линде с тем, чтобы окончательная версия отчета была принята не позднее 15 мая.

«Умеренные» также хотят, чтобы окончательный отчет парламентской группы превратился в законопроект, который можно будет внести в риксдаг в мае.

«В этом случае министр иностранных дел мог бы подать заявку на членство в альянс в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в связи со встречей министров иностранных дел стран НАТО 6–7 июня», — говорится в письме «Умеренных», адресованном министру Линде.