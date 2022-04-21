Владикавказ, 21 апреля 2022, 13:53 — REGNUM В Северной Осетии выделят более 1 млн рублей на восстановления мемориала на братской могиле красноармейцев в селе Дур-Дур. Работы будут проведены в 2022 году, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. О необходимости проведения ремонтных работ сообщил один из жителей села. Обращение было рассмотрено главой РСО-Алании Сергеем Меняйло в ходе приема жителей в приемной президента Российской Федерации.
Помимо этого, к 1 мая 2022 года будет приведена в порядок братская могила близ автодороги Дигора — Чикола, где похоронены красноармейцы, погибшие при защите территории Северной Осетии в 1942 году.