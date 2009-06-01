Владикавказ, 21 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии выделят более 1 млн рублей на восстановления мемориала на братской могиле красноармейцев в селе Дур-Дур. Работы будут проведены в 2022 году, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. О необходимости проведения ремонтных работ сообщил один из жителей села. Обращение было рассмотрено главой РСО-Алании Сергеем Меняйло в ходе приема жителей в приемной президента Российской Федерации.

Марина Каширская ИА REGNUM Братская могила

«По федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019–2024 годы» работы на данном объекте запланированы на 2022 год. На эти цели будет выделено более миллиона рублей», — сообщили по итогам рассмотрения вопроса.

Помимо этого, к 1 мая 2022 года будет приведена в порядок братская могила близ автодороги Дигора — Чикола, где похоронены красноармейцы, погибшие при защите территории Северной Осетии в 1942 году.

«Мы должны помнить страницы нашей истории, эта память для нас священна! И принципиально важно приведение в нормативное состояние всех памятников участникам Великой Отечественной войны», — подчеркнул Сергей Меняйло.