Тунис, 21 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Президент Туниса Кайс Сайед раскритиковал идею о создании парламента страны в изгнании, предложив оппозиционерам покинуть страну. Об этом 21 апреля сообщает Babnet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По данным журналистов, в ходе визита в штаб национальной гвардии Туниса, Сайед заявил, что судьба страны должна решиться на всеобщем голосовании о внесении изменений в конституцию страны.

«Те, кто хотят посеять семена раздора или объявить о создании параллельного правительства или парламента в изгнании, пусть присоединится к изгнанию», — заявил Кайс Сайед.

Президент также добавил, что попытки расшатать ситуацию в Тунисе встретят отпор со стороны правительства и вооружённых структур страны.