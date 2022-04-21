Москва, , 13:52 — REGNUM Китай не единожды осуждал санкции Запада против России и заявлял, что РФ вместе с США должны нести ответственность за поддержание мира и стабильности на планете как две самые крупные экономики мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

«Китай по-прежнему привержен мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, одновременно критикуя санкции, введенные в основном западными странами, в том числе Соединенными Штатами.

Похоже, что Китай всё больше проявляет свою позицию против объединения с демократическими странами против Москвы, поскольку он может выиграть больше от того, что является единственной крупной экономикой, продолжающей торговлю с Россией.

Растут опасения, что вторая по величине экономика мира столкнется с более сильными проблемами в экономике в будущем, поскольку мировой кризис энергоносителей и очередная волна инфекций COVID-19 в Китае нарушили глобальную цепочку поставок. В таких обстоятельствах сотрудничество с Россией даст Пекину неоспоримое преимущество и экономическую выгоду.

В последние годы Пекин и Москва укрепляют связи, поскольку их отношения с Вашингтоном продолжают ухудшаться. Китай, вторая по величине экономика в мире, является единственным крупным правительством, не осудившим спецоперацию, который может помочь России смягчить последствия экономических санкций, а китайские компании могут использовать ситуацию для заключения более выгодных для себя сделок.

Так, в 2021 году товарооборот Китая с Россией вырос до $146,9 млрд. Китай купил одну шестую всего российского экспорта в прошлом году, и две трети этого объема составили нефть и газ.

В планах Москвы, что Китай станет важным рынком для российского экспорта энергоносителей, особенно в случае введения торгового эмбарго Европы. Также на этой неделе Китай объявил, что впервые разрешит импорт пшеницы из России.

Это не может компенсировать все потерянные доходы от газа, если Европа перестанет покупать его, но может помочь поддержать доходы России.

За последнее десятилетие правительство РФ пытается увеличить экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы уменьшить зависимость от европейских рынков.

Москва и Пекин пытаются дедолларизировать или меньше использовать американскую валюту в торговле, чтобы уменьшить свою привязанность к американской финансовой системе и их давлению.

Китай и Россия сближаются все больше, формируя ось антизападной коалиции. Америка понимает, что Россия, сблизившись с Китаем, смогут противостоять устоявшемуся укладу мировой финансовой системы доллара, поэтому США прилагают большие усилия, чтобы этого не допустить», — выскаазал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, применение односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов неприемлемо для Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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