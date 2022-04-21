Челябинск, 21 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Челябинске местного жителя осудили за приобретение 180 тыс. пачек немаркированной табачной продукции с целью сбыта. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, покупку он совершил у неустановленного лица. Это произошло в июле при помощи интернета. Возле пункта выдачи товара полицейские его задержали.

Общая стоимость изъятой продукции превысила 19,4 млн рублей. Суд обязал гражданина уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Приговор уже вступил в законную силу.