Стокгольм, 21 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Руководство контролирующих правительство Швеции «Социал-демократов» более не считает, что вопрос о вступлении страны в НАТО должен быть отложен до конца мая. Об этом 21 апреля сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на свои высокопоставленные источники.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

В этой связи завтра, 22 апреля, партийное руководство «Социал-демократов» проведет многочасовое заседание, на котором будет обсуждать будущая линия политики безопасности страны.

Как пишет газета, «встреча-марафон» продлится с 9 часов утра до 15 часов по шведскому времени. Окончательное решение по вопросу о вхождении или невхождении Швеции в НАТО «Социал-демократы» представят 13 мая.

Напомним, что 20 апреля в ходе дебатов в парламенте Финляндии выяснилось, что больше половины депутатов эдускунты поддерживают вступление страны в НАТО.