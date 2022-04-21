Кинешма, Ивановская область, 21 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбудили следственные органы после пожара на Дмитриевском химическом заводе в Кинешме Ивановской области 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Предварительно установлено, что утром 21 апреля произошло возгорание в одном из цехов ООО «ДХЗ-производство». В результате пожара пострадала женщина 1980 года рождения, с ожогами она госпитализирована.

«Информация по другим пострадавшим будет уточняться. Причина пожара устанавливается», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в цехе химзавода произошёл около 08:55 21 апреля, площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Ликвидировали пожар в 10:45. Сообщалось только об одном пострадавшем.