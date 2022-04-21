Пермь, 21 апреля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Пермском крае 21 апреля Законодательное собрание приняло второй пакет мер поддержки бизнеса. Законопроект одобрен сразу в двух чтениях. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Для микропредприятий со штатом менее 15 сотрудников и выручкой не более 120 млн рублей упрощают условия получения льготы – вычета 100 кв. метров от площади объекта, по которой начисляется имущественный налог. Льготой смогут воспользоваться около 500 субъектов в регионе.

Во втором пакете мер расширен перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в 2022 году. В список включены такие отрасли, как производство пищевых продуктов и напитков, а также деятельность СМИ. Для предприятий этих сфер деятельности утверждены льготные ставки на упрощенную систему налогообложения – от 1 до 15%.