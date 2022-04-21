Уфа, , 13:58 — REGNUM Директора муниципального унитарного предприятия в Башкирии заподозрили в присвоении более 1,3 млн рублей. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с января 2015 года по январь 2022 года директор муниципального унитарного предприятия, являющийся депутатом совета муниципального района, каждый месяц изготавливал и подписывал приказы о премировании.

В материалах дела указано, что на основании этих документов бухгалтерия ему незаконно начислила и выплатила свыше 1,3 млн рублей.

Следователи считают, что полученные деньги подозреваемый потратил на свои нужды.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-чиновника признали виновным в превышении полномочий.