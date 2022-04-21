Москва, 21 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Российская сторона проверяет информацию о том, что Израиль намерен поставить Украине каски и жилеты. Реакция Москвы последует, если эти сведения подтвердятся, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов 21 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Dennis Jarvis Тель-Авив

По его словам, до вчерашнего дня не было никаких сведений о том, что Израиль может поставить некие вооружения в зону конфликта на Украине. Киев не раз просил израильские власти поставить бронежилеты и каски, но получал отказ.

«Вчера, правда, была информация, что есть какие-то тенденции в изменении позиции Израиля по вопросу поставки касок и жилеток. Но мы внимательно проверяем эту информацию и, разумеется, будем на нее соответствующим образом реагировать, если она подтвердится», — сказал Викторов.

Он добавил, что по вопросу санкций против России Израиль остаётся на твёрдой позиции. Несмотря на мощнейшее давление со стороны США и других стран Запада, никаких собственных санкций это государство вводить не намерено.

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