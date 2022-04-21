Кишинёв, 21 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Депутату парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов Владимира Односталко грузит уголовное наказание за выступление в передаче «Соловьев. LIVE» с критикой молдавских властей, запретивших носить георгиевскую ленту. Об этом 21 апреля сообщил пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Эмил Гайтур. В соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«У свободы выражения есть границы, не правда ли?», — написал представитель надзорного ведомства.

Он заявил, что высказывания Односталко можно квалифицировать как «разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни». Гайтур отметил, что в Молдавии максимальное наказание по этой статье — до трёх лет тюремного заключения.

Стоит отметить, что Односталко в передаче «Соловьев. LIVE» назвал «позором» поступок молдавских депутатов, которые проголосовали за запрет георгиевской ленты. Он также заявил, что они и президент Молдавии Майя Санду «не ассоциируют Великую Отечественную войну с Победой, им нечем гордиться».

Напомним, 20 апреля в Молдавии начал действовать закон о запрете публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты. Запрещено всё, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Закон был критически воспринят в обществе. Жители стали выходить на акции протеста.