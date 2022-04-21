Мадрид, , 13:48 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил поддержку, солидарность и приверженность Украине. Об этом он заявил в своём аккаунте в Twitter.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

Соответствующее заявление Санчес сделал по прибытии в Киев.

Испанский премьер прибыл в украинскую столицу поездом из Польши вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он также опубликовал в соцсетях фотографии с датским премьер-министром и вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.