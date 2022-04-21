Красноярск, 21 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади 79 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

Очаги возгораний действовали в пяти районах и в Шарыповском муниципальном округе. В тушении принимали участие 130 человек, 25 единиц техники. Было задействовано одно воздушное судно.

В большинстве случаев возгорания возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

На утро 21 апреля в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2022 года зарегистрировано более 350 степных пожаров и палов растительности, потушено восемь лесных пожаров.

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