Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В многоквартирном доме, расположенном в центре Ростова-на-Дону, вспыхнул пожар. Огнеборцы эвакуировали людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Тревожный сигнал поступил в экстренные службы в 13:18 мск. В трёхэтажном жилом доме в переулке Братском вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 20 кв. метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Эвакуированы из дома 15 жильцов. Информация уточняется.