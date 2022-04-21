Лос-Анджелес, США, 21 апреля 2022, 13:46 — REGNUM «Близкое окружение» комика Пита Дэвидсона посоветовало ему не появляться в реалити-шоу The Kardashians, рассказывающем о жизни семьи Кардашьян. Об этом 21 апреля пишет Page Six, ссылаясь на свой источник.
По данным СМИ, друзья комика считают, что он уже находится на пике популярности. Они также отметили, что все мужчины, которые ранее участвовали в шоу от семьи Кардашьян, покидали его со скандалом. «Это верный способ убить отношения. Участие в шоу уничтожает каждого мужчину», — объяснил источник.
ИА REGNUM напоминает, что релиз шоу The Kardashians состоялась 14 апреля 2022 года на платформе Hulu. По словам представителей сервиса, премьера проекта стала самой популярной в США за всю историю Hulu.
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