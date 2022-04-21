Лос-Анджелес, США, 21 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. «Близкое окружение» комика Пита Дэвидсона посоветовало ему не появляться в реалити-шоу The Kardashians, рассказывающем о жизни семьи Кардашьян. Об этом 21 апреля пишет Page Six, ссылаясь на свой источник.

Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда» Пит Дэвидсон

По данным СМИ, друзья комика считают, что он уже находится на пике популярности. Они также отметили, что все мужчины, которые ранее участвовали в шоу от семьи Кардашьян, покидали его со скандалом. «Это верный способ убить отношения. Участие в шоу уничтожает каждого мужчину», — объяснил источник.

ИА REGNUM напоминает, что релиз шоу The Kardashians состоялась 14 апреля 2022 года на платформе Hulu. По словам представителей сервиса, премьера проекта стала самой популярной в США за всю историю Hulu.