Рязань, 21 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки в ковид-госпитали направлены 14 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исходов.

Минобороны России Набор для ПЦР-исследования

Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 118 688 жителей. Завершили лечение выздоровлением 113 683 человека, в том числе 14 выписаны за прошедшие сутки.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 349 пациентов.