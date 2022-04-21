Иркутск, 21 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 21 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8573 человека, причём пятеро из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 290 796 (+130 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Госпитализированы 425 (-47 за сутки).

В то же время выздоровели 285 303 пациента (+229 за сутки). Ещё 669 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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