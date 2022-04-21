Тверь, 21 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Оперативный штаб по координации работы по тушению пожара в НИИ войск ВКО создан в Твери 21 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«Люди из здания были эвакуированы. По предварительным данным, есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе.

На тушении пожара работают поджаро-спасательные части, к зданию НИИ прибыло 14 машин скорой медицинской помощи. Пострадавшим помогают медики.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери произошёл около 11:08 21 апреля. По данным ТАСС, известно о гибели одного человека, пострадали 16 человек. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.