Москва, 21 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Расчёты в цифровых рублях начнут в ограниченном объёме проводить с 2023 года. Об этом 21 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Cbr.ru Цифровой рубль

Пока речь идёт только о пилотных операциях. Причем проводить их планируется не только внутри страны, но и в международных расчётах.

«В следующем году будем постепенно проводить пилотные расчёты с цифровым рублем в реальной экономике. Цифровой рубль должен сделать расчёты дешевле. Мы рассчитываем, что он будет использоваться и в международных расчётах», — сказала Набиуллина.