Бордо, Франция, , 13:41 — REGNUM Первый чартер с 74 украинскими беженцами на борту приземлится в Бордо (Франция) в четверг, 21 апреля, из Молдавии, сообщает Le Figaro.

Самолет PublicDomainPictures

«Это выполнение обязательств, взятых на себя Францией совместно со своими европейскими партнерами и УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев), чтобы помочь Молдавии справиться с наплывом украинских беженцев», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Франции.

Первую волну перемещенных с Украины лиц «будут приветствовать в регионе Бордо». Это «в основном женщины и дети», а также «люди, нуждающиеся в медицинской помощи», уточнил представитель УВКБ ООН во Франции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил в начале марта, что Франция примет 2500 беженцев, которые нашли убежище в Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что роль Франции и Европы заключается, прежде всего, в том, чтобы поддержать Украину.

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