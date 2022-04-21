Лондон, , 13:46 — REGNUM Все военные альянсы, включая НАТО, следует распустить, так как они только обостряют отношения между странами. Об этом заявил бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает The Times.

Джереми Корбин Garry Knight

По мнению политика, из-за появления военных блоков напряжённость по всему миру усиливается. Так произошло и на Украине. Распустить блоки нужно, чтобы в будущем прийти к миру, но вопрос заключается в том, как лучше это сделать.

«За счёт увеличения числа альянсов? Еще большего наращивания военной мощи? Или за счёт прекращения конфликта на Украине и других конфликтов?» — цитирует газета Корбина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили, что Москва завершит спецоперацию на Украине, когда исчезнет угроза освоения этой страны Североатлантическим альянсом.

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